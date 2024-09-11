Евгений Клопотенко показался с Майклом Дугласом и рассказал об их неожиданной встрече

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко показался с американским актером Майклом Дугласом, который с сыном приехал в Киев.

В общем, звезда Голливуда посетил ресторан украинской кухни кулинара, который расположен в центре столицы. Евгений Клопотенко рассказал о встрече с Майклом Дугласом, а также опубликовал несколько фотографий. В частности, кулинар и актер успели перекинуться парочкой слов, а также попозировать перед камерой.

Кстати, Евгений Клопотенко отметил, что накормил звезду Голливуда украинскими традиционными блюдами. Как намекнул повар, Майкл Дуглас оценил борщ с салом.

Майкл Дуглас и Евгений Клопотенко / Фото: соцмережі

"Брейкинг ньюз (срочные новости – прим. ред.). Майкл Дуглас поел в "100 лет назад вперед" и теперь его основной инстинкт — навернуть борщ с салом", — пошутил Евгений Клопотенко.

Отметим, 11 сентября американский актер Майкл Дуглас прибыл в Киев. Компанию артисту составил его сын Дилан. Семейство уже прогулялось по центру Киева и полюбовалось архитектурой города. Кстати, оказалось, что звезда Голливуда прибыла в Украину с важной миссией – 12 сентября он примет участие в Саммите первых леди и джентльменов.

Читайте также: