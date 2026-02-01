- Дата публикации
Гламур
- Гламур
1761
- 1761
1 мин
- 1 мин
Евгений Клопотенко показался с невестой на отдыхе и восхитил романтикой в горах
Пара наслаждается отпуском в Карпатах.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко после помолвки с Екатериной Воскресенской уехал в путешествие.
Молодожены проводят время в зимних Карпатах. Екатерина в фотоблоге поделилась несколькими фотографиями. На одной из них возлюбленные предстают на совместном снимке под открытым небом, а на другом избранница Клопотенко запечатлела его на фоне гор.
«Люблю любить», — нежно выразила свои чувства невеста ресторатора.
Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская — что известно о женихах и их отношениях
Долгое время кулинар рассказывал, что сторонник свободных отношений и скрывал подробности личной жизни. И в начале октября прошлого года Евгений впервые публично заявил о своей возлюбленной Екатерине и дал понять, что имеет серьезные намерения. В ноябре стало известно, что звездная пара вместе уже год.
Такое стремительное развитие отношений дошло до серьезного шага — признания. Для такого особого события 39-летний Клопотенко собрал родных и вместе с возлюбленной устроил настоящее сватовство и помолвку в лучших украинских традициях.