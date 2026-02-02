Евгений Клопотенко после помолвки заговорил о детях и рассекретил, какой будет его свадьба

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко после помолвки с Екатериной Воскресенской заговорил о детях и рассекретил, какой будет их свадьба.

В январе кулинар сделал предложение избраннице после года отношений. Сейчас пара готовится к свадьбе. Евгений Клопотенко на проекте "Тур зірками" говорит, что это не будет привычное гуляние. Супруги на свадьбе планируют возрождать украинские традиции. Евгений Клопотенко признается, что хочет на празднике готовить для гостей. Тем временем Екатерина планирует, чтобы все прошло хорошо. Правда, кулинар делится, что не знает, будет ли уместным устраивать свадьбу во время войны, однако паре этого очень сильно хочется.

"Обсуждали уже, какой видим свадьбу. Мы ее формируем. Я хочу готовить на свадьбе. Это мое желание. Екатерина хочет, чтобы было красиво и мило. Но можно ли во время войны делать свадьбу, какой она должна быть, мы не знаем. Есть ли желание сказать всему миру, что у нас свадьба, и прожить ее в украинском стиле - да. Мы сейчас в дискуссии. Я не хочу, чтобы это была какая-то гулянка. Я точно хочу, чтобы это было возрождение украинской традиции", - говорит кулинар.

Также Евгений Клопотенко заговорил и о детях. Повар признается, что уже давно готов к пополнению в семье. Однако ресторатор и его невеста решили не торопиться с этим. Евгений Клопотенко уверяет, что когда это произойдет, то обязательно публично сообщит.

"Я готов к детям был еще три года назад. Но когда это произойдет... Еще надо пройти много этапов, подготовиться к этому, сдать какие-то анализы. Мы в процессе сейчас понимания всех физиологических норм. Как это произойдет - мы все расскажем. Я к детям был готов очень давно, поэтому я не вижу в этом какой-то проблемы", - заверил кулинар.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко вместе с невестой отправился в отпуск на запад Украины. Кулинар уже восхитил их романтикой в горах.