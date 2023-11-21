Евгений Клопотенко после загадочной свадьбы удивил ответом, находится ли он в отношениях

Известный украинский повар Евгений Клопотенко после загадочной свадьбы с известной певицей ответил на вопрос, находится ли он в романтических отношениях.

Подробностями личной жизни шоумен поделился на шоу "Пекельні борошна". Гостей нового выпуска стала певица Юлия Санина. Во время приготовления блюда исполнительница поинтересовалась, есть ли у Евгения сейчас романтические отношения.

"А девушка у тебя есть или парень?" – поинтересовалась певица.

Евгений Клопотенко и Юлия Санина / Фото: скриншот с видео

Клопотенко не стал скрывать, а откровенно ответил, что пока что одинок. Как признался повар, у него пока не получается организовать свою личную жизнь.

"Да нет, ты что. Какая девушка? Нет у меня ни девушки, ни парня. У меня что-то не получается организовать это", — ответил шоумен.

Евгений Клопотенко / Фото: скриншот с видео

Отметим, в конце октября Евгений Клопотенко удивил новостью, что женился на известной певице. Повар даже показывал фото и видео со свадьбы. Оказалось, что это был ненастоящий брак. Евгений Клопотенко вместе с приятелями организовал благотворительный здор, а таким образом хотел привлечь больше внимания пользователей.

Кстати, о своих отношениях повар раньше тоже рассказывал. Евгений делился, что у него есть избранница, которая родом из Николаева. Однако, похоже, пара разошлась.

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