Евгений Клопотенко признался, что был в отношениях с девушкой Остапчука: "Первая буква имени "К"

Украинский повар Евгений Клопотенко заявил, что когда-то был в отношениях с девушкой ведущего Владимира Остапчука.

Об этом повар сказал шоумену в эфире шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Впрочем, он не стал вдаваться в детали. Евгений добавил, что имя девушки начинается на букву "К", и с Остапчуком они уже не вместе.

"У нас была с тобой совместная девушка, с которой ты встречался когда-то, и я с ней тоже встречался. Представляешь? Чтобы ты просто знал, что мы с тобой гораздо ближе, чем ты можешь себе представить. Первая буква имени "К". Ну ты там когда-нибудь вспомнишь. Много таких (имен на букву "К" – прим. ред.) – Катя, Ксюша, Коля", — сказал Евгений.

Владимир понял, о ком идет речь. Ведущий добавил, что в имени девушки четыре буквы.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Четыре буквы в имени? Все, я понял", – добавил он.

Напомним, у Владимира Остапчука было три жены. С первой избранницей Еленой Войченко шоумен женился в 2007 году, а в 2020-м развелся. Второй женой ведущего стала Кристина Горняк. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а уже в 2022 развелась. Недавно же Владимир намекнул, что женился в третий раз. Избранницей Остапчука стала 22-летняя журналистка Катя Полтавская, с которой он закрутил роман после второго развода.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

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