Евгений Клопотенко призвал избавиться от памятников российским деятелям: "Сейчас идеальное время"

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко высказался по поводу сноса памятников российским культурным деятелям.

На своей странице в Instagram кулинар поделился своим мнением о необходимости архитектурных сооружений, которые продолжают прославлять тех, кто был против украинцев и уничтожал нашу культуру. Как признался Евгений, ему досадно, что до сих пор такие памятники остаются в украинских городах.

По словам Клопотенко, он начал изучать эту тему и узнал, что, к сожалению, убрать такие монументы не просто.

"Когда я проезжаю мимо памятника имперца Пушкина - мне больно. Потому что это одна из тех ниточек, за которую цепляется сосед, с байками про "адин народ". И это то, что они приходят к нам "защищать", оправдывая этим свои захватнические действия. А когда мне болит - я начинаю действовать. Уже давно исследую эту тему и, оказывается, власти Киева уже хоть сегодня готовы снести все советские памятники, но проблема в том, что у них до сих пор есть охранный статус. Все эти пушкины и щорсы - все еще в реестре недвижимых памятников. Вот я уже хотел свалить наконец того пушкина, а нет, нельзя, потому что буду вандалом. Прикол", — рассказал повар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Несмотря на это, Клопотенко призвал украинцев показать, что они против и не хотят видеть российских деятелей на постаментах. К тому же, по мнению Евгения, это следует сделать именно сейчас.

"Это можно было бы сделать и без закона, при желании. Поэтому предлагаю нам всем вместе показать, что желание есть. Кто-то может подумать, что это сейчас не ко времени. Но на самом деле сейчас идеальное время. Потому что в тылу также должны происходить изменения. в том числе культурные. И я верю, что вам также неприятно видеть следы советщины на улицах свободных украинских городов. Цем", — высказался шеф.

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