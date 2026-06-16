Евгений Клопотенко рассекретил, чем кормил гостей на свадьбе и каких традиций придерживался

Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

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Украинский кулинар Евгений Клопотенко, который недавно впервые женился, рассекретил, чем кормил гостей на свадьбе и каких традиций придерживался.

Ресторатор на днях официально лишился статуса холостяка. Он заключил брак с невестой Екатериной Воскресенской и уже успел сыграть свадьбу. Теперь Евгений Клопотенко постепенно раскрывает подробности празднования. В частности, свадьба была полностью в украинском стиле. То же самое касалось и блюд. Гостей угощали мясом, приготовленным на мангале, а также родители молодоженов подготовили немало консервации.

«Мы построили такой мангал большой, и на том мангале мы готовили небольшие ноги ягненка, колбасу, кровянку. Были всякие украинские закуски. Мы хотели, чтобы это был украинский стиль. Там были квашеные продукты. Родители передали кучу всего из своих погребов. Мы это тоже все использовали, чтобы оно было по-настоящему», — раскрыл повар на проекте «ЖВЛ представляє».

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Свадьба Евгения Клопотенко с Екатериной Воскресенской / © instagram.com/klopotenko

Молодожены отказались от торта. Вместо этого у них был каравай. Кстати, на свадьбе у Евгения Клопотенко и Екатерины Воскресенской был девичник. Это особый ритуал, во время которого выпекают дерево из теста. Это символ того, что невеста прощается с девичеством.

«У нас не было торта, у нас был каравай. У нас был девичник, это такая прикольная штука, съедобная палочка из Николаевской области. Мы пытались прожить это, как раньше это было у наших предков. Это очень важно — проживать наши традиции, а не просто на них смотреть», — говорит повар.

Напомним, недавно жена Евгения Клопотенко показывала трогательное видео с их свадебной церемонии. Молодожены говорили друг другу «да» под ливнем.

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