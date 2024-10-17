Евгений Клопотенко рассекретил, как заработал свой первый миллион и на что его потратил

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассекретил, как заработал свой первый миллион, и признался, куда его потом дел.

Кулинар зарабатывает немало средств. Однако когда Клопотенко заработал свой первый миллион, ощущение восторга быстро прошло. После того, как повар пересчитал деньги, оказалось, что он заработал 800 тысяч гривен. Первые заработанные серьезные деньги Евгений Клопотенко вложил.

"Я заработал миллион, потом перечислил, а там было 800 тысяч. Это были наличные деньги, в гривнах. Потом там еще что-то продал, стало 1,4 млн, я их вложил куда-то. Хотя в долларах это мало — 25 тысяч долларов. Было ощущение - "я миллионер, а потом ты просто Евгений", – рассказал повар в интервью Славе Демину.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко не может назвать себя долларовым миллионером. Тем не менее, у него есть дом, который стоит 120 тысяч долларов, и две квартиры – 200-350 тысяч долларов. Также повар подсчитал, чтобы если бы продавал все свое имущество и бизнес, потенциальному покупателю это обошлось бы в 20-25 миллионов долларов.

"Я не долларовый миллионер, у меня нет миллиона долларов. У меня есть дом, стоит 120 тысяч долларов, машина, пожалуй, – 15 тысяч долларов, две квартиры – 200-350 тысяч долларов. Если бы я продавал все, что у меня есть, то 20-25 миллионов долларов это стоило бы", — поделился повар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко также поделился, что ежемесячно зарабатывает по-разному, но обычно это 15-18 тысяч долларов. Повар тратит средства на свои нужды, особенно на еду, помогает родителям и донатит на нужды защитников.

"Квартира в центре стоит 45 тысяч гривен (повар арендует жилье — прим. ред.), у меня есть водитель, ассистент. Итого это все — 120 тысяч гривен в месяц я трачу. Также я помогаю родителям. Мне нужно где-то 150-160 тысяч гривен. Донаты – это еще 150 тысяч. Больше всего трачу на еду. Где-то 8 тысяч гривен за два дня я потратил на еду, это не в ресторанах. Где-то тысяч 60 на еду в месяц. Зарабатываю по-разному – 15-18 тысяч долларов", - добавил кулинар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, недавно внучка певицы Софии Ротару рассекретила, сколько зарабатывает. К слову, Соня Евдокименко открыла свой бизнес за границей.

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