Евгений Клопотенко рассекретил, когда начался его новый роман и отказался ли от свободных отношений

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко рассекретил, когда начался его новый роман и отказался ли он от свободных отношений.

Знаменитость не скрывает, что не одинок. Избранницей кулинара стала Екатерина Воскресенская, с которой он в октябре рассекретил роман. Но пара находится в отношениях значительно дольше. Евгений Клопотенко на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что годовщину они будут праздновать 24 ноября. Именно тогда влюбленные познакомились.

Кстати, избранница ресторатора готовит ему особенный подарок. Правда, Клопотенко хоть и не раскрывает, какой именно, но интригует, что это то, что ему запрещали в медиа.

"24 ноября - это день после моего дня рождения, мы познакомились. Мы еще не отмечали, у нас еще нет годовщины. Но мы договорились, что будем праздновать тихо. Мы договорились о чем-то таком, что раньше мне в медиа запрещали. Теперь она будет это делать, но я не могу раскрывать", - говорит повар Анне Севастьяновой.

Ранее Евгений Клопотенко придерживался свободных отношений. Знаменитость говорит, что и сейчас от этого не отказывается. Однако ресторатор отметил, что это не означает, что он может крутить романы на стороне. Также кулинар добавил, что их отношения с Екатериной формируются на доверии и честности друг с другом.

"Мы договорились о том, что мы учимся строить отношения на честности. Если какой-то парень или девушка понравились - ты об этом обязательно рассказываешь. У нас нет никакого секрета. Мы еще учимся строить их. Мы обо всем общаемся. Куда оно приведет, туда и приведет. Но мы точно не будем друг другу врать. Я остался свободным, но это не значит, что я могу быть с другими девушками", - поделился кулинар.

