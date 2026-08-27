Евгений Клопотенко рассекретил правила в браке с женой и кто готовит дома: "Если она отнимет это?"

Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассекретил, каких правил в браке придерживается с женой Екатериной Воскресенской и кто готовит дома.

Парочка в июне официально стала супругами. Сейчас они наслаждаются общей семейной жизнью. Влюбленные живут в согласии, гармонии и с уважением друг к другу. И это касается даже и в вопросах приготовления пищи на дому. Евгений Клопотенко говорит, что вообще не просит избранницу готовить. Кулинарные обязанности он берет на себя, поскольку для него это своеобразная терапия.

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«Ни в коем случае не прошу жену готовить! Только если она сама хочет этого. Однако для меня это как терапия: возвращаюсь домой, готовлю и так прихожу в себя. Мне становится легче. Для меня приготовление пищи — наслаждение. Если она отнимет это, тогда что я буду делать? Сидеть сложа руки — не прикольно», — делится кулинар на сайте novy.tv.

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Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

Конечно, Евгений Клопотенко не запрещает избраннице заходить на кухню. Если Екатерина хочет что-нибудь приготовить, то спокойно это делает. Однако полностью отдавать возлюбленной эту обязанность кулинар не хочет.

«Не прошу ее, но иногда она может приготовить то, что хочет. Например, вителло тоннато. Может, она и желает стоять на кухне регулярно, но мне об этом не говорит. Да и я обожаю это: и на работе, и дома, и везде! Готовил бы всю жизнь, если бы так можно было…», — делится кулинар.

Напомним, Евгений Клопотенко уже два месяца живет в официальном браке. Однако за это время кулинар уже успел оконфузиться перед женой из-за важной романтической ошибки.

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