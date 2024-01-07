Евгений Клопотенко разнес праздник Крещения и объяснил, почему негативно к нему относится

Известный украинский повар Евгений Клопотенко резко высказался против праздника Крещения, который в этом году отмечали 6 января.

На странице в Instagram знаменитость оставил сообщение, в котором объяснил, почему негативно относится к этому празднику. В частности, Клопотенко отметил, что массовые крещенские купания – это совсем не украинская традиция:

"А вы ныряли сегодня в прорубь? И зря. Потому что просто окунуться и не покаяться в грехах – не действенно, сразу святыми вы не станете. И это не я говорю, а Православная церковь Украины. А еще, историки с этнографами говорят, что до середины XX века они не зафиксировали этих массовых ныряний среди украинцев, так что это не наша традиция.А чья?.. Догадайтесь с трех раз. Традиция пришла к нам из России и ее идея - не более, чем закалить организм. Так у них было модно, знаете. Баня и плюх в холодную водичку", — рассказал Клопотенко.

Евгений Клопотенко о празднике Крещения / Фото: instagram.com/klopotenko

Многие подписчики страницы повара поддержали его мнение и отметили, что самым ярким способом в наше время очиститься от грехов является задонатить на армию:

До сраки карі очі. Кому нужны эти купания показательные в наше время. Нет, где грехи отмыть? Так донатьте! Это лучше засчитается

Я с вами согласна, потому что у нас в Тернопольской области такой традиции никогда не было

Украинская традиционная культура не имела обыкновения купаться на этот праздник, это правда

Христос крестился в теплой воде. Водное крещение – это завет с Богом, обещание Ему доброй совести (так пишет Библия). А в прорубь нырять – это просто путь к воспалению легких

Напомним, ранее мы рассказывали кто из украинских звезд нырнул в ледяную прорубь на Крещение 2024 года.

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