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Евгений Клопотенко резко высказался в сторону Олега Винника: "Плюнул на своих"

Евгений Клопотенко резко высказался в сторону Олега Винника: "Плюнул на своих"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
789
Время на прочтение
2 мин
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Евгений Клопотенко резко высказался в сторону Олега Винника: "Плюнул на своих"

Евгений Клопотенко и Олег Винник

Повар был неприятно удивлен поведением артиста во время войны.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко высказался по поводу находящегося за рубежом певца Олега Винника.

Неожиданный отъезд артиста в Германию и молчание во время войны удивило многих украинцев, в том числе и Клопотенко. Повара возмутило то, что Винник покинул свою большую аудиторию и выбрал именно такую позицию.

"Человек имел миллионы всего, сколько он мог сделать. Он просто плюнул на своих. Я не знаю, что там у него, болезнь или что... У тебя же была миллионная аудитория, а ты просто на них плюнул. А хуже всего, что он вернется и все будут его слушать. И вот одна из самых больших вещей, которые для меня боль", — высказался Клопотенко в интервью "РБК-Украина".

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, что в июне 2023 года Олег Винник впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками и сообщил, что находится в Германии и лечится от серьезной болезни. Какой именно поставили диагноз певцу, он пока скрывает.

Между тем, в Сети засветился "клон" Винника — неизвестный артист под псевдонимом DISCOMAN выпускает клипы и песни на бывшей странице певца в Instagram.

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Дата публикации
Просмотры
789
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