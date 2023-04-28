Евгений Клопотенко с сарказмом ответил Рамине Эсхакзай, которая обозвала его "лицемером"

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко ответил интервьюеру и блогеру Рамине Эсхакзай, которая на днях назвала его "обычным лицемером".

Недавно у Рамины поинтересовались, почему она не берет интервью у Евгения. На что интервьюер ответила, что Клопотенко — "обычный лицемер". Однако и у повара нашлось, что сказать блогерше.

Евгений с юмором ответил, что ему стало обидно, когда Рамина назвала его "обычным".

"Вот за "обычного" неприятно", — с сарказмом ответил повар.

Евгений Клопотенко ответил Рамине Эсхакзай / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, недоразумения между Раминой и Евгением возникли, когда он раскритиковал ее за интервью с исполнительницей Светланой Лободой. Похоже, блогершу это задело. Когда поклонники попросили ее взять интервью у Клопотенко, она резко ответила, что не собирается этого делать, а также назвала повара "обычным лицемером".

Рамина Эсхакзай обозвала Евгения Клопотенко

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