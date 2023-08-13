Евгений Клопотенко шокировал, сколько денег тратит в месяц и на что: "Это где-то 160 тыс грн"

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который на днях резко высказался в сторону Олега Винника, честно признался, сколько денег в месяц тратит.

По словам Клопотенко, эта сумма составляет около 160 тысяч грн. Повар поделился, что у него есть свой водитель, ассистентка. Также он снимает жилье в Киеве, помогает родителям.

"Квартиру я арендую, – 20 тысяч грн. Я себе взял водителя, чтобы делать больше работы, чтобы зарабатывать больше денег. Водитель стоит еще 30 тысяч грн. У меня еще есть помощница-ассистентка, которая делает все для того, чтобы я мог больше делать.Это еще 30-40 тыс. грн. Нужно помогать родителям, там еще 20 тыс. Это 110 тыс. А еще надо что-то есть, это тысяч 20. Это 130 тыс. Одежду какую-то покупать, еще бензин. Еще билеты, во Львов надо ездить. Это где-то 160 тыс грн", – объяснил Клопотенко в интервью "РБК", на что тратит такую немалую сумму средств.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

В то же время, Клопотенко признался, что он сам может прожить и на 20 тысяч гривен. Однако, по словам шеф-повара, он вкладывает деньги так, чтобы потом иметь возможность больше зарабатывать:

"Я инвестирую. Я беру деньги, я их отдаю людям, чтобы люди зарабатывали, делали мою работу. Я за счет этого могу больше делать вещей и больше потом зарабатывать. Мне нужно 150 тыс долларов, чтобы написать программу для генератора меню. Где мне эти деньги взять? И чтобы я мог осознать, где мне их взять, мне нужно тратить много денег, для того чтобы я мог понимать, где мне взять деньги для страны", – отметил повар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Также Клопотенко предположил, что он даже мог бы бесплатно прожить:

"Но если для моей жизни... Я до 28 лет жил с родителями, зарабатывал 6 тыс грн и мне было норм. Ездил на "Жигулях." Ничего у меня, если честно, не изменилось. Для кого-то звучит, что я много трачу, что можно иначе. Обычно этот вопрос люди неправильно воспринимают. Евгению нужно, чтобы прожить, 160 тыс грн. Мне нужно чтобы прожить 10 тыс грн, я, в принципе могу попробовать и бесплатно жить. У меня есть рестораны, я там могу есть, одежды мне хватит еще на два года", – сказал Клопотенко.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко откровенно рассказал, почему он до сих пор холост. Как оказалось, кулинар вообще не видит себя в классических отношениях.

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