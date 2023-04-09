Евгений Клопотенко удивил, какими украинскими блюдами кормит мировых лидеров в поездах "Укрзализныци"

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, чем кормит мировых лидеров, которые поездами "Укрзализныци" приезжают в Украину по важным делам.

Во время разговора с Еленой Кравец Клопотенко поделился, что для уважаемых гостей специально готовят его рестораны, а иногда и он сам. Правда, в целях безопасности, Клопотенко не сообщают, кого именно в этот раз он будет кормить:

"Не говорят кому, говорят только: "Сегодня едет очень близкая подруга Украины" или "едет человек, который не ест свинину". Видели эти фото, где утро, вокзал, выходят из поезда люди и подпись: "Прибыл премьер-министр Саудовской Аравии". И тогда мы уже знаем, кого кормили. У нас есть список, кого мы кормили с августа. Там такой список, что мне просто… Ты смотришь – президент Европарламента, - кормили. Брэнсон – кормили. Орландо Блум на днях приезжал, был в ресторане, а меня не было, я даже с ним не поздоровался, кормили", – рассказал ресторатор.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Также он признался, что однажды его удивила итальянская делегация, которая попросила приготовить для них пиццу. Клопотенко настоял, чтобы гостей почевствовали именно украинскими блюдами. Сначала итальянцы неохотно согласились, но потом были в восторге от нашей кухни.

Также шеф-повар поделился, что именно входит в меню для уважаемых гостей Украины, которым их кормят в поездах "Укрзализныци":

"У нас есть меню разработанное, там 10 блюд. И борщ, сырники, ребра, тушеные в квасе, десерт из запеченного яблока с брынзой. У нас прям ресторанное меню. Мы учили проводников подавать тарелки", — поделился Клопотенко.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, недавно Евгений Клопотенко поделился пикантными подробностями из личной жизни. Шеф-повар признался, что находился в отношениях с девушкой шоумена Владимира Остапчука и намекнул, кто это.

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