Евгений Клопотенко удивил причиной, почему готовит для иностранных политиков бесплатно

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко готовит для иностранных делегаций, которые приезжают в Украину, бесплатно.

Как рассказал кулинар в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", ему никогда не сообщают, кто едет в Киев. Евгению только дают задачу приготовить блюда. В частности, у гостей есть меню, где можно заказать только украинскую кухню.

"Нам звонят, говорят, например, завтра к нам едет 20 уважаемых гостей. Откуда – не говорят. Они что-то там выбирают из меню, которое мы им создали. В том меню есть борщ, сырники, сельдь со свеклой, мясо тушеное в квасе, гамула и другие блюда. Они могут заказать только их", — рассказал кулинар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Как выяснилось, Клопотенко готовит вообще бесплатно. Кулинару не хотелось, чтобы это все проводилось через тендер, ведь так могла победить другая компания, которая бы готовила блюда худшего качества. Между тем, сам повар работает за идею, поэтому за работу не берет оплату.

"Бесплатно, потому что у государства нет денег. Я пришел к "Укрзализнице" и сказал, что буду кормить их. Представьте, если бы все было через тендер. Были же государственные закупки, были бы тендера на питание, какая-то другая компания вошла бы в эти тендера и начала бы готовить другую еду, дали бы другую цену и еще бы на этом зарабатывали, а мы потеряли бы саму идею", — признался Евгений.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Повар также подчеркнул, что в месяц он тратит на это около 10 тысяч гривен. По словам Клопотенко, ему не жалко проинвестировать такую сумму, чтобы иностранные политики ели вкусно и у них сформировалось положительное впечатление об украинской кухне.

"Когда я делаю бесплатно, я трачу в месяц 5-8 тысяч гривен, это себестоимость продуктов и работа. 10 тысяч гривен я могу проинвестировать в то, чтобы делегация ела украинскую кухню. Когда они принимают решение – это не ключевой рычаг, но это всегда формирует образ об Украине, потому что ты помнишь, что ты ел вкусненько", — добавил Евгений.

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