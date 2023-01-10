Евгений Клопотенко удивил признанием о личной жизни: "Все подумают, что я гулящий бабник"

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился подробностями личной жизни.

В частности, знаменитость признался, что сейчас у него есть девушка. Впрочем, у них необычные отношения. Как объяснил Евгений, он не хочет всю жизнь был только с одним человеком, поэтому для него это вполне нормально иметь роман еще с кем-то, кроме своей партнерши.

"У меня нет такого, что ты с одной девушкой всю жизнь живешь. Сердце Евгения… оно не будет никогда с одним человеком всю жизнь. Сейчас все подумают, что я гулящий бабник. Это что-то типа полиамории (ред.- романтические отношения не с одним партнером). Если мне нравится девушка, и я с ней всю жизнь провожу, то будто мне кажется, что это конец света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не очень часто, не каждый день", — рассказал Евгений в интервью "Суспильному".

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Клопотенко тоже добавил, что для него это нормально, когда он одновременно в отношениях не с одним человеком, а, например, с двумя.

"Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это тоже нравится. Такой у меня подход", — подчеркнул повар.

Напомним, ранее редакция сайта TСН.ua писала о романах знаменитостей, в которые сложно поверить. Итак, предлагаем узнать о неожиданных парах звезд, которые были в прошлом в отношениях.

Читайте также: