Евгений Клопотенко впервые назвал дату и место своей оригинальной свадьбы

Евгений Клопотенко с невестой Екатериной / © instagram.com/klopotenko

Украинский кулинар Евгений Клопотенко рассекретил первые подробности предстоящей свадьбы.

Еще в начале этого года звезда сообщил о помолвке с Екатериной Воскресенской. Влюбленные тогда отошли от «классического» предложения и организовали пышное застолье с сохранением давних украинских традиций, куда пригласили самых близких. И, похоже, будущая свадьба планируется быть тоже необычной.

По словам кулинара, официально узаконить отношения они планируют уже в начале лета этого года. В то же время от традиционных банкетных залов влюбленные решили отказаться — вместо этого церемонию хотят провести под открытым небом, на одной из улиц Киева.

Клопотенко на проекте "Кучма У" отмечает, что формат события будет камерным: примерно сотня гостей и никаких громких гуляний. Зато акцент сделают на воспроизведении украинских традиций в современном формате. По его словам, это не просто празднование, а попытка показать, что культурное наследие может оставаться актуальным даже сегодня.

«Свадьбу планируем не в ресторане праздновать, а в другом месте — на улице. Где-то в июне. Шатер Екатерина не хочет. Но будут украинские традиции — все будет прикольно. Около 100 человек, посмотрим… Это не будут гуляния, потому что сейчас не считаю это уместным, а чествование традиций. Хотим показать всем и быть примером возрождения традиций. Хотели не делать, но мне кажется, что сейчас такое время, что традиции должны жить», — поделился Евгений.

Отметим, о своих отношениях Евгений Клопотенко впервые публично рассказал осенью 2025 года, хотя вместе пара уже значительно дольше. Даже дату знакомства влюбленные не скрывают — именно 24 ноября они считают началом своей истории.

