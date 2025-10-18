ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1714
Время на прочтение
1 мин

Евгений Клопотенко впервые показал свою девушку: как выглядит возлюбленная звезды

Знаменитость впервые официально показал свою избранницу.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с поклонниками фото со своей возлюбленной.

Пара встречается уже почти девять месяцев, но до сих пор держала отношения в приватности. Возлюбленной звезды оказалась Екатерина Воскресенская. На фото Евгений и Екатерина стоят на кухне ресторана, держась за руки. В подписи к фотографии кулинар написал, что отныне будет радовать фанатов фотографиями со своей девушкой чаще.

"Екатерина. Мы уже три+три+три месяца вместе и, мне кажется, теперь вы будете видеть нас чаще. Хотите за нас выпить — выпейте. Хотите поесть — готовьте или ешьте украинское. Цьом", — шутливо подписал фото кулинар.

Евгений Клопотенко с девушкой Екатериной / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с девушкой Екатериной / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с девушкой Екатериной / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с девушкой Екатериной / © instagram.com/klopotenko

В комментариях под фото подписчики сразу начали оставлять теплые слова для влюбленных. Свое поздравление также оставила украинская телеведущая Леся Никитюк, написав несколько искренних слов в поддержку пары:

  • Катя, поздравляю!

  • Рад! Это счастье — видеть тебя таким.

  • Отличная новость! Поздравляю

Напомним, недавно украинская певица Lida Lee впервые показала лицо своего вероятного возлюбленного. Исполнительница снова подогрела слухи о личной жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
1714
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie