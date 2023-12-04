Евгений Клопотенко впервые признался, сколько потратил на развитие своего бренда и как стал миллионером

Кулинар удивил, почему только сейчас начинает действительно зарабатывать.

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, недавно рассказавший о собственных отношениях, честно признался, как достиг своего первого миллиона и сколько вложил денег в свою популярность.

Евгений уже давно не скрывает, что является гривневым миллионером. Так, он рассказал о своей непростой истории успеха. Шеф-повар начинал свое дело с приготовления авторского варенья.

"Первый миллион у меня появился, когда у меня было производство варенья. Но это было очень тяжело. Потом я где-то немного это трансформировал", – признался шеф-повар в программе "Ближче до зірок".

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Несмотря на достаточный уровень заработка, Клопотенко не жил в шоколаде. Ведь он постоянно инвестировал деньги в новые ресторанные бизнесы и занимался персоналом уже существовавших.

"Два с половиной года назад я почти ничего не зарабатывал, потому что инвестировал почти все деньги. Есть ресторан. Ресторан стоит определенную сумму инвестиций. Эту сумму надо вернуть. И я три года ее возвращал, ничего не зарабатывая из ресторана. В моем ресторане работало 25 людей. Им нужно было платить зарплату. Я зарабатывал ну, может, две тысячи долларов", – поделился знаменитость.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Также известный кулинар не скрыл сумму, потраченную на раскрутку собственного бренда в течение последних шести лет. По словам Евгения, узнаваемость обошлась ему в полтора миллиона долларов.

"Я плюс-минус вложил в свое лицо полтора миллиона долларов в течение последних шести лет. И теперь я супер популярен, теперь меня знает много людей. Я только сейчас начну зарабатывать", – честно рассказал Евгений Клопотенко.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко отреагировал на приготовление борща известным актером Стэнли Туччи. Украинский шеф-повар восхитил комментарием под видео звезды из "Голодных игр".

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