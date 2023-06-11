Евгений Клопотенко впервые рассказал о своей девушке и признался, кем она работает

Известный украинский повар Евгений Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице, а также признался, кем работает его девушка.

Клопотенко не одинок и не скрывает это. Избранница повара родом из Николаева. Девушка, как и Евгений, связана с кулинарией, она работает кондитером.

"У меня девушка из Николаева. Работает кондитером, десерты делает. И, смотрю, ей заказали 10 десертов одновременно, и есть 10 минут, чтобы приготовить. А она из Николаева. И так все выставила, поворачивает голову. Она смотрит на меня, я смотрю на нее, а она так улыбается: "Сейчас будут бороды лететь!" – поделился историей Евгений в программе "Пекельні борошна".

Евгений Клопотенко / Фото: Instagram Евгения Клопотенка

Впрочем, свою избранницу шоумен не торопится показывать публике. Кстати, еще больше года назад Клопотенко говорил, что его сердце занято девушкой, по имени Валерия. Однако в начале этого года повар ошеломил поклонников признанием его личной жизни. Евгений признался, что не может быть в отношениях с одним человеком всю жизнь. Так что неизвестно, встретил ли шоумен новую избранницу, встречается ли до сих пор с Валерией. Вполне возможно, что Клопотенко изменил свои взгляды.

Читайте также: