Евгений Клопотенко впервые рассказал об абортах своих бывших возлюбленных

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился подробностями личной жизни.

В частности, вспомнил о своих бывших девушках, которые прерывали свою беременность. Клопотенко не скрывает, что в таких случаях всегда говорит с партнершами. Повар признается, что совсем не жалеет об этом. Он обычно больше переживает за эмоциональное состояние девушек, с которыми поддерживает связь до сих пор.

"Я сейчас общаюсь с теми девушками. Они выглядят так, что будто это их не травмировало. Для меня это важно. Сожалею ли я? Обычно в жизни ни о чем не жалею. Потому что стараюсь в ситуациях принимать те решения, которые я могу. И не хочу, чтобы потом жалеть о чем-то. И обычно думаю о будущем. Если нет, то потом делаю определенные решения. Я точно не жалею. Но мне важно, что чувствует девушка", — объяснил кулинар в проекте "Люкс ФМ".

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Тем не менее, Евгений отмечает, что сейчас находится в поиске своей любви. И добавляет, что хоть и не готов к женитьбе, но однажды планирует стать папой.

"Сейчас к детям готов. К женитьбе в классическом понимании я не готов. Потому что я травмирован женитьбой и свадьбами. Видел не очень много успешных кейсов, где люди поженились и счастливы. Но точно хочу искать человека, с которым будем делать друг другу приятно", – добавил звездный повар.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко рассекретил, как заработал свой первый миллион и куда его потратил.

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