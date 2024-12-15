Евгений Клопотенко вскочил в скандал из-за съемки проекта о еде в Лавре: повар ответил на критику

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко попал в скандал из-за съемки проекта о еде в Киево-Печерской лавре.

Кулинар вместе с продюсером Акимом Галимовым подготовил рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах. Съемки проекта "Реальная история" прошли в трапезной палате Киево-Печерской лавры. Об этом Евгений Клопотенко рассказал в своем Instagram.

"Раньше, пока была УПЦ МП, я мог об этом только мечтать — трапезная Киево-Печерской лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне", — поделился кулинар.

Евгений Клопотенко и Аким Галимов / Фото: instagram.com/klopotenko

Однако далеко не все одобрительно отреагировали на эпизод. Евгения Клопотенко начали критиковать, что Киево-Печерская лавра – не место для съемки подобных проектов. Кулинар уже ответил на критику и поспешил объяснить, что же на самом хотел донести к аудитории. Евгений Клопотенко отметил, что перед Рождеством снял проект о традиционных блюдах праздника. Киево-Печерская лавра, по словам повара, едва ли не единственное место, где в архивах сохранились соответствующие упоминания, ведь при СССР все украинское уничтожалось.

"В канун Рождества я стараюсь, чтобы как можно больше людей узнало о настоящих традициях этого светлого праздника. К сожалению, знание обо всем украинском было уничтожено советским союзом и едва ли не единственное место, где сохранились упоминания о традиционных рождественских блюдах — это архивные церковные переписи. Именно в архивах Киево-Печерской лавры я нашел такие блюда, как, например, пирожки с икрой карася, луком и пшеном или гороховый кисель, о которых рассказал в выпуске", — поделился повар.

Евгений Клопотенко отметил, что после консультаций со святыми отцами они с Акимом Галимов воспроизвели аутентичный рождественский стол украинцев. Это произошло в трапезной палате. Кулинар подчеркнул, что соблюдал все правила пребывания в Лавре. Блюда только показывали в проекте, а не готовить их или угощали ими.

Евгений Клопотенко и Аким Галимов / Фото: instagram.com/klopotenko

"После консультаций со святыми отцами и работниками заповедника, мы решили воспроизвести настоящий рождественский стол украинцев в трапезной палате, которая была построена в свое время как обеденный зал духовенства и не исключено, что таким и был их праздничный стол. Именно показать, не готовить или угощать ими, соблюдая все правила пребывания в Лавре!" – заверил кулинар.

Тем не менее, Евгений Клопотенко извинился перед всеми, чьи чувства мог обидеть. Как отметил повар, у него не было такой цели. Напротив, кулинар хотел поделиться настоящими украинскими традициями и рассказать о них аудитории.

"Мне жаль, что у части людей это вызвало негативные эмоции — оскорбить чувства верующих не было цели, наоборот я стремился поделиться с вами чем-то хорошим и светлым, потому что именно таким вышел этот выпуск "Реальной истории". Лелеем украинское, исследуем свою историю и будем добрее", - извинился Клопотенко.

Евгений Клопотенко ответил на критику / Фото: instagram.com/klopotenko

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