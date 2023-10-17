Евгений Клопотенко заинтриговал новостью о свадьбе с известной певицей

Известный украинский повар Евгений Клопотенко заинтриговал новостью, что женился на известной певице.

В своем Instagram шоумен опубликовал свадебные кадры. Евгений показался на фоне ЗАГСа с Викторией Родко, которая является солисткой группы OY Sound System, что в прошлом году принимала участие в нацотборе на "Евровидение-2023".

Повар на фото был одет в серый костюм и футболку. Тем временем исполнительница позировала в свадебном платье, фате и с букетом цветов.

Евгений Клопотенко и Виктория Родко / Фото: instagram.com/klopotenko

Клопотенко не стал вдаваться в подробности и отметил, что со временем расскажет все детали. Тем временем поклонники в комментариях начали активно поздравлять повара с женитьбой: "Поздравляю! Счастья и любови вам!", "Счастье молодоженам и детишек, как на небе звездочек! Любви и много счастливых моментов!", "Счастье и согласия молодым".

Правда, другие внимательные пользователи убеждены, что Клопотенко не женился. Они считают, что повар либо снимается в рекламе, либо готовит какой-то проект: "Что-то кроксы жениха наводят на какой-то розыгрыш или съемки рекламы", "А мне кажется, что это съемка нового сбора", "Не мог Евгений жениться в таком кринжевом костюме ".

Евгений Клопотенко и Виктория Родко / Фото: instagram.com/klopotenko

Действительно ли Евгений Клопотенко женился – пока неизвестно. Повар пока это не комментирует. Правда, раньше он рассказывал о своей избраннице. Евгений тогда говорил, что она кондитер, а не певица. Также шоумен делился, что его избранница родом из Николаева.

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