ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1666
Время на прочтение
1 мин

Евгений Клопотенко закрутил новый роман: что известно об избраннице 38-летнего кулинара

Звезда даже заговорил о планах на свадьбу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни.

Так, впервые за долгое время шоумен поделился откровением, что больше он не одинок. В подробности он вдаваться не стал, но подлил масла в огонь одной деталью. Евгений отметил, что имя его возлюбленной заканчивается на слог "на". Окончательно раскрыть все карты кулинар пообещал позже.

"Это не Яна, не Марина, не Полина. Скоро будут новости относительно того, что у меня происходит. Я просто жду, не могу пока об этом говорить", — заинтриговал знаменитость в подкасте "Гуртом та вщент".

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Более того, Клопотенко, который ранее неоднозначно реагировал на вопрос о браке, сейчас несколько изменил свое мнение. Теперь кулинар уже не так категоричен и допускает, что в будущем его семейный статус таки может измениться.

"Я не знаю. Возможно, когда-то это произойдет. Мне кажется, что шансы есть", — добавил звезда.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова перестала скрывать роман с известным футболистом и показала, как без сына с ним время проводит вдвоем.

Дата публикации
Количество просмотров
1666
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie