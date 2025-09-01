Евгений Клопотенко закрутил новый роман: что известно об избраннице 38-летнего кулинара

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни.

Так, впервые за долгое время шоумен поделился откровением, что больше он не одинок. В подробности он вдаваться не стал, но подлил масла в огонь одной деталью. Евгений отметил, что имя его возлюбленной заканчивается на слог "на". Окончательно раскрыть все карты кулинар пообещал позже.

"Это не Яна, не Марина, не Полина. Скоро будут новости относительно того, что у меня происходит. Я просто жду, не могу пока об этом говорить", — заинтриговал знаменитость в подкасте "Гуртом та вщент".

Более того, Клопотенко, который ранее неоднозначно реагировал на вопрос о браке, сейчас несколько изменил свое мнение. Теперь кулинар уже не так категоричен и допускает, что в будущем его семейный статус таки может измениться.

"Я не знаю. Возможно, когда-то это произойдет. Мне кажется, что шансы есть", — добавил звезда.

