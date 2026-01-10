Евгений Клопотенко женится: кулинар сделал предложение возлюбленной после года отношений

Евгений Клопотенко с возлюбленной / © instagram.com/klopotenko

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко женится.

Радостными новостями о переменах в личной жизни повар поделился в Instagram. В частности, Евгений Клопотенко сообщил, что он и его возлюбленная Екатерина Воскресенька теперь помолвлены. Ресторатор сделал предложение избраннице.

Кулинар уже даже опубликовал кадры, на которых заметно, как он надевает Екатерине кольцо на безымянный палец. Тем временем избранница шеф-повара радостно улыбается. На отдельном фото ресторатор показал кольцо с бриллиантом вблизи.

"Кажется, у нас есть новости. Любовь - это свет", - коротко подписал фотографии кулинар и пообещал позже раскрыть больше деталей.

Отметим, Евгений Клопотенко рассекретил отношения с Екатериной Воскресенской в начале сентября 2025 года. Однако пара уже довольно длительное время вместе. Годовщину отношений влюбленные праздновали 24 ноября 2025 года. Именно тогда они познакомились.

