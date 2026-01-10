ТСН в социальных сетях

Евгений Клопотенко женится: кулинар сделал предложение возлюбленной после года отношений

Повар показал, как надевал избраннице кольцо на безымянный палец.

Валерия Сулима
Евгений Клопотенко с возлюбленной

Евгений Клопотенко с возлюбленной / © instagram.com/klopotenko

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко женится.

Радостными новостями о переменах в личной жизни повар поделился в Instagram. В частности, Евгений Клопотенко сообщил, что он и его возлюбленная Екатерина Воскресенька теперь помолвлены. Ресторатор сделал предложение избраннице.

Евгений Клопотенко сделал предложение возлюбленной / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко сделал предложение возлюбленной / © instagram.com/klopotenko

Кулинар уже даже опубликовал кадры, на которых заметно, как он надевает Екатерине кольцо на безымянный палец. Тем временем избранница шеф-повара радостно улыбается. На отдельном фото ресторатор показал кольцо с бриллиантом вблизи.

Евгений Клопотенко сделал предложение возлюбленной / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко сделал предложение возлюбленной / © instagram.com/klopotenko

"Кажется, у нас есть новости. Любовь - это свет", - коротко подписал фотографии кулинар и пообещал позже раскрыть больше деталей.

Евгений Клопотенко сделал предложение возлюбленной / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко сделал предложение возлюбленной / © instagram.com/klopotenko

Отметим, Евгений Клопотенко рассекретил отношения с Екатериной Воскресенской в начале сентября 2025 года. Однако пара уже довольно длительное время вместе. Годовщину отношений влюбленные праздновали 24 ноября 2025 года. Именно тогда они познакомились.

Напомним, ранее звезда "Львов на джипе" Валик Михиенко сделал предложение возлюбленной. Юморист позвал избранницу выйти за него замуж во время их отдыха в Буковеле.

