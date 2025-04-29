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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Евгений Кошевой честно признался, видится ли с Зеленским во время войны: "Просто не афишируем"

Артист раскрыл правду об отношениях с бывшим коллегой по сцене.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Евгений Кошевой и Владимир Зеленский

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который недавно рассказывал об образовании дочери, раскрыл подробности дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоумен поделился, что во время войны он видится и общается со своим давним приятелем, с которым они начинали карьерный путь. В целях безопасности Евгений не стал делиться подробностями, как именно проходят их встречи. Но добавил, что лидер страны, хоть и находит время для дружеских бесед, но все же они не длятся долго.

Владимир Зеленский / © Associated Press

Владимир Зеленский / © Associated Press

По словам Кошевого, подобные периодические встречи дали ему понимание, что президент все еще сохранил свои прежние черты в общении. Так что их диалоги по-прежнему наполнены теплом и душой.

"Мы видимся, но просто не афишируем. Периодически да. Встречи на таком же вайбе, но они очень коротенькие. Но все по-прежнему душевно", — заявил артист в комментарии "Нашему радио".

Напомним, недавно еще одна бывшая звезда "Квартала" Елена Кравец комментировала свои дружеские отношения с Владимиром Зеленским и ответила, видятся ли они во время войны.

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