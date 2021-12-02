Евгений Кошевой набил свои первые татуировки и показал их фанам

Евгений Кошевой набил свои первые татуировки и показал их фанам

Юмориста поддерживала его жена.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой отважился сделать свои первые татуировки.

В салон артист пошел вместе с женой Ксенией, которая, к слову, в ноябре также набила первое изображение. Пока Кошевой делал сразу два тату, его избранница снимала процесс на видео.

instagram.com/evgenii.koshevoi

Значение Евгений пока не рассекретил. Впрочем, похоже, что первое тату он посвятил жене и дочерям Варваре и Серафиме, ведь надпись содержала первые буквы их имен – "Kse Var Sim".

instagram.com/evgenii.koshevoi

"Ощущения новые", – прокомментировал комик.

instagram.com/evgenii.koshevoi

"Ксюша, теперь мы еще больше с тобой одной крови", – поделился звезда.

Кроме того, Евгений и Ксения сделали снимок, где вместе демонстрируют свои татуировки. Так, жена шоумена сделала ее под грудью.

instagram.com/evgenii.koshevoi

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