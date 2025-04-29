Евгений Кошевой неожиданно поделился подробностями исторической встречи Зеленского и Трампа

Евгений Кошевой / © Пресс-служба студии "Квартал 95"

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Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился своей реакцией на историческое событие с участием Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В столичном Дворце "Украина" прошли съемки новых выпусков "Единого Квартала". К сожалению, один из двух запланированных концертов был отменен из-за объявленного 25 апреля День траура. В воскресенье же зрительный зал был полностью заполнен зрителями.

За кулисами журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова поинтересовалась у художественного руководителя "Вечернего Квартала" Евгения Кошевого, какая у него была реакция, когда он увидел общие фотографии Владимира Зеленского и Дональда Трампа, где они общаются в Ватикане.

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Историческая встреча Зеленского и Трампа / © Associated Press

"Я в шоке был. Это была непростая встреча, у меня нет инсайтов оттуда, но это выглядело по-человечному. Как говорится - где нашли место, там и поговорили. Я уверен, что это была инициатива нашего президента", - рассказал Евгений Кошевой.

К слову, в новых выпусках "Единого Квартала" также будут упоминания об этом событии. Кроме нее, зрители увидят выступления Павла Зиброва, SHUMEI, Андрея Кравченко, Ивана Люленова и группы KARTA SVITU. Некоторые из них представят не только музыкальные номера, но и сыграют яркие роли в миниатюрах с актерами. Телевизионные версии концерта можно будет увидеть каждую субботу на канале "1+1 Украина".

Напомним, за кулисами Кошевой также признался, что его старшая дочь Варвара передумала переезжать на учебу в Польшу.