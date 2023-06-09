Евгений Кошевой о том, почему Елена Кравец ушла из "Квартала 95": "Женщины"

Актер Студии "Квартал 95" и художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой прокомментировал решение его коллеги Елены Кравец уйти из "Квартала".

В программе "Слава+" Кошевой уточнил, что Кравец не ушла навсегда, а сказала, что "взяла паузу". Кошевой отметил, что Елена поговорила со всеми актерами "Квартала 95" о своем решении:

"Она сразу это сказала. Она говорила с нами всеми. Не могу сказать, что это было видно. Война всех изменила. Я думаю, ей хотелось чего-нибудь другого. Женщины, они такие… женщины. Не постоянны", – сказал Кошевой.

Елена Кравец в "Квартале 95" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Также он отметил, что обид на Елену Кравец из-за ее решения не было, поскольку "было не до того":

"Тогда не было времени обижаться, тогда было не до обид. Как-то оно так все произошло, как должным образом. Я о том не думал, чтобы обижаться. Мы недавно общались, у нас нормальные отношения, дружеские, как и были", – поделился актер.

Елена Кравец

По словам Евгения, он никогда не думал о том, чтобы уйти из "Квартала 95":

"Да нет, ты что. Такой бестактный вопрос. Я никогда не хотел взять паузу в "Квартале". Я считаю, что это мой долг. Если дали однажды такой шанс, его не надо упускать, его надо до конца крутить", – сказал Кошевой.

Отметим, что в декабре 2022 года Елена Кравец впервые прокомментировала, почему больше не участвует в концертах "Квартала 95". Артистка призналась, что взяла паузу в работе студии, поскольку хотела уделить больше времени своему здоровью. Сейчас у Кравец свое шоу на телеканале "Дом".

Читайте также: