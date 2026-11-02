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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Евгений Кошевой отказался от диет и спорта и раскрыл главный секрет своей стройности

Раньше юморист соблюдал правильное питание и занимался тренировками в спортзале.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Евгений Кошевой

Евгений Кошевой / © kvartal95.com

Актер Студии «Квартал 95» и юморист Евгений Кошевой отказался от диет и раскрыл лайфхак, который помогает ему выглядеть хорошо.

Раньше комик пытался следить за своей фигурой. Артист сходил к диетологу, соблюдал правильное питание, занимался спортом. Это помогло Евгению Кошевому похудеть на восемь килограмм.

Однако на проекте «Ближче до зірок» юморист признается, что сейчас это все в прошлом. По словам комика, со спортом у него не сложилось. А вот что касается диет, то знаменитость говорит, что это не для него. Однако у Евгения Кошевого есть один лайфхак, который помогает ему выглядеть красиво — юморист просто при необходимости втягивает живот.

Евгений Кошевой / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Евгений Кошевой / © instagram.com/evgenii.koshevoi

«Из спортзала как вышел, так и здесь. Не вышло! Я втягиваю живот… Я не буду триндеть, я такой, какой есть. По времени что-то есть, что-то то… Короче, это не для меня. Это девушки за этим следят, хорошо, что их много у меня в семье», — делится комик.

Напомним, недавно певица FIЇNKA ошарашила похудением на 12 килограмм за месяц. Артистка раскрыла, что помогло ей так быстро избавиться от веса, и призналась, сколько весит сейчас.

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