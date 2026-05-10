Евгений Кошевой откровенно высказался о выезде 18-летней дочери в Милан

Евгений Кошевой с женой детьми

Художественный руководитель студии «Квартал 95» и шоумен Евгений Кошевой откровенно рассказал о выезде старшей дочери Варвары за границу и признался, как семья переживает о ее жизни в Милане.

Актер рассказал, что 18-летняя Варвара после первого курса института решила продолжить обучение в Италии. Дочь шоумена сейчас живет в Милане и получает образование в сфере, связанной с менеджментом и режиссурой в шоу-бизнесе. По словам Кошевого, решение о переезде было самостоятельным и довольно взрослым шагом для девушки. Теперь ей приходится полностью организовывать быт без помощи родителей. Сам Евгений не скрывает, что скучает из-за расстояния. Об этом он рассказал во время концерта «Единого Квартала».

«Она закончила здесь заочно первый курс, а потом уже уехала. В 18 уехала. Она сама, приходится все самой делать. Я говорил: „Такая взрослая жизнь, Варвара. Придется самой“. Грустим», — поделился Кошевой в комментарии проекту «Ближе к звездам».

Варвара Кошевая

В то же время Варя активно ведет соцсети и не скрывает, что сейчас живет между Киевом и Миланом. Ранее дочь артиста уже была публичной персоной — участвовала в телевизионных талант-шоу и музыкальных проектах. В частности, она профессионально занималась вокалом и неоднократно появлялась на украинском телевидении.

В свое время Варвара также была финалисткой Нацотбора на Детское Евровидение и выступала в проектах «Голос. Дети», «Рассмеши комика» и «Лига смеха».

Отметим, Евгений Кошевой и его жена Ксения находятся в браке более 17 лет. Супруги воспитывают двух дочерей — Варвару и младшую Серафиму.

