Евгений Кошевой ответил, стоит ли Владимиру Зеленскому идти на второй срок президентства

Актер считает, что люди захотят видеть его снова в президентском кресле.

Звезда "Вечернего квартала" Евгений Кошевой высказался по поводу второго срока президентства Владимира Зеленского.

Многих украинцев интересует, будет ли действующий президент Украины баллотироваться на второй срок. Кошевой, как близкий друг Зеленского, высказал свое мнение по этому вопросу.

Так, как считает актер, после того, как украинский лидер проявил себя во время войны, ему следует продолжить руководить страну и после ее завершения.

"Вы думаете, что его отпустят? Посмотрим. Я думаю, что после того, что он сделал сейчас во время полномасштабного вторжения и до этого, да, стоит", — сказал Кошевой в интервью Славе Демину.

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский

Ранее Евгений Кошевой вспомнил, каким был Владимир Зеленский к своей политической карьере и рассказал, как сильно он изменился за время полномасштабной войны в Украине.

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