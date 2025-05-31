Евгений Кошевой похвастался дочерью-выпускницей в необычном образе от мамы-дизайнера

Евгений Кошевой с дочерью / © instagram.com/evgenii.koshevoi

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Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой имеет серьезный повод для гордости - его старшая дочь Варвара окончила школу.

Звездные супруги Кошевых поделились трогательными кадрами с последнего школьного звонка и очаровали элегантным образом юной выпускницы. Об этом Ксения Кошевая, жена артиста, рассказала в Instagram, показав фотографии выпускницы с ее классной руководительницей и первой учительницей.

Так, 17-летняя Варвара Кошевая выбрала для важного события стильное платье-блейзер, которое имеет разрезы на плечах, и минималистичный клатч. Образ сразу привлек внимание пользователей, ведь он из коллекции бренда, владелицей которого является сама Ксения.

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Варвара Кошевая / © instagram.com/yalta_k

Варвара Кошевая / © instagram.com/yalta_k

"Как быстро летит время", - эмоционально подписала кадры дизайнер.

К слову, Евгений Кошевой ранее рассказывал, что дочь уже определилась с будущим. В частности, девушка планировала поступать в вуз в Польше, однако впоследствии изменила планы. Теперь дочь звезды рассматривает возможность обучения в Академии эстрадного и циркового искусств в Киеве, чтобы развивать свой талант на Родине.

Напомним, недавно ведущая Валентина Хамайко показала выпускной своего сына из садика и как с мужем поздравляла маленького Андрюшу.