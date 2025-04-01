Евгений Кошевой похвастался стремительным похудением и раскрыл, как ему это удалось

Евгений Кошевой / © kvartal95.com

Реклама

Художественный руководитель “Вечернего Квартала” Евгений Кошевой, который ранее рассказал о ссорах с женой, похвастался стремительным похудением и раскрыл свой секрет.

Юмористу о необходимости избавиться от лишнего веса говорила возлюбленная Ксения. Раньше звезда занимался спортом, однако поход к диетологу изменил его мышление. Шоумен в интервью Славе Демину признался, что теперь понимает важность правильного питания. В рационе Евгения Кошевого появилось больше полезных продуктов и обязательный завтрак.

“После какого-то похода, который мне подарил друг, к диетологу… Она наставила меня на такой путь, на котором можно было и завтракать, и ходить в спортзал. Кстати, в спортзал мы ходили и до этого, но правильное питание — это все же одна из самых больших составляющих того, как может выглядеть человек”, — поделился юморист.

Реклама

Евгений Кошевой с женой / © скриншот с видео

Актер говорит, что точно не уверен, на сколько кило похудел. По словам юмориста, он боится становиться на весы. Впрочем, шоумен избавился от около восьми лишних кило. Евгений Кошевой говорит, что планирует похудеть еще на пять-семь килограммов и дальше поддерживать новый вес.

“Я не свешиваюсь. Я боюсь. Психологически боюсь, думаю: “А вдруг я остался на таком же месте?”. Нет, я не свешиваюсь, я вижу просто людей, которые заходят в спортзал и становятся сразу на весы, а я думаю: “Нет, я не такой”, — признался юморист.

Напомним, ранее супруга Евгения Кошевого рассказала о сложностях в воспитании старшей дочери. Ксения вспомнила, как Варвара выпрыгивала из окна, чтобы убежать из дома.