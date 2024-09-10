Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой показался на Донбассе и рассекретил, какую благотворительную помощь привез военным, которые героически защищают Украину от российских оккупантов.

Юморист побывал на востоке страны, где сейчас ведутся яростные бои с захватчиками, вместе с коллегами из Студии "Квартал 95" и друзьями-артистами. Они посетили прифронтовые города, такие как Изюм, Славянск, Павлоград, Краматорск и Покровск. Артисты, конечно, выступили для военных и импровизированными концертами отвлекали их от ужасных реалий войны.

Евгений Кошевой вместе с другими артистами привез военным благотворительную помощь

"Мы не останавливаемся поддерживать и помогать нашим военным. Продолжаем ездить к нашим ребятам в прифронтовые города, чтобы поднять им настроение и боевой дух. Недавно вернулись из Донбасса и продолжаем помогать нашим защитникам всем, что им сейчас очень необходимо", — комментирует Евгений Кошевой.

Евгений Кошевой вместе с другими артистами привез военным благотворительную помощь

Артисты приехали к военным не только с выступлениями, но и с благотворительной помощью. В частности, они передали бронированный пикап, квадроцикл и РЭБ батальону "Карна" 22-й ОБр "Киевская Русь" НГУ. Еще один пикап для 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", автомобиль для 3 ОШБр, пикап для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, квадроцикл для 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка, а также портативный аппарат искусственной вентиляции медиков 18-й Славянской бригады НГУ

Евгений Кошевой показал, как съездил на Донбасс и привез военным благотворительную помощь

Отметим, что с начала полномасштабной войны "кварталовцы" вместе с друзьями-артистами дали уже более 500 концертов для военных, медиков, переселенцев. Кроме того, юмористы активно волонтерят, помогают защитникам и гражданским. Сейчас все концерты "Квартала" – благотворительные. Часть средств с продажи билетов и деньги с аукционов с эксклюзивными лотами идут на помощь ВСУ.

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