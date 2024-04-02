Евгений Кошевой показался на передовой и доставил помощь нашим бойцам от "кварталовцев"

Юморист передал ряд необходимых вещей, на которые собрали средства во время последних благотворительных концертов "Квартала".

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой с коллегами на днях вернулись из поездки в Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

Уже традиционно "Квартал" вырученные средства с телесъемок шоу направил на благотворительность. В частности, закупил украинским защитникам дроны, квадроциклы и Старлинки за счет билетов с мартовских концертов "Единого Квартала".

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

"Пообщались с нашими героическими военными, а также доставили им необходимые на фронте вещи: 20 FPV-дронов, 6 квадроциклов и 6 Старлинков, купленных, в частности, за средства из билетов наших мартовских концертов. Всего на этот раз передали: по 10 FPV-дронов для 67-го отдельного стрелкового батальона и для "Полезного подразделения" 58 ОМПБ им. — ОМБР Старлинки и прицелы для 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода, 67-го ОСБ и 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревой", - отчитались "кварталовцы".

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

Также для поднятия духа бойцов выступили певица TAYANNA и группа KARTA SVITU.

Отметим, актеры "Квартала" регулярно ездят с выступлениями на передовую и помогают военным еще с 2014 года. С начала полномасштабной войны "кварталовцы" вместе с друзьями-артистами дали уже более 450 выступлений для военнослужащих, медиков, переселенцев. Кроме того, юмористы активно волонтерят, помогают военным и гражданским, доставляют на фронт то, что нужно нашей победе. Сейчас все концерты "Квартала" – благотворительные. Денежные средства от продажи билетов идут на актуальные потребности наших защитников и защитниц.

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

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