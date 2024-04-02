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Евгений Кошевой показался на передовой и доставил помощь нашим бойцам от "кварталовцев"

Евгений Кошевой показался на передовой и доставил помощь нашим бойцам от "кварталовцев"

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

Юморист передал ряд необходимых вещей, на которые собрали средства во время последних благотворительных концертов "Квартала".

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой с коллегами на днях вернулись из поездки в Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

Уже традиционно "Квартал" вырученные средства с телесъемок шоу направил на благотворительность. В частности, закупил украинским защитникам дроны, квадроциклы и Старлинки за счет билетов с мартовских концертов "Единого Квартала".

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

"Пообщались с нашими героическими военными, а также доставили им необходимые на фронте вещи: 20 FPV-дронов, 6 квадроциклов и 6 Старлинков, купленных, в частности, за средства из билетов наших мартовских концертов. Всего на этот раз передали: по 10 FPV-дронов для 67-го отдельного стрелкового батальона и для "Полезного подразделения" 58 ОМПБ им. — ОМБР Старлинки и прицелы для 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода, 67-го ОСБ и 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревой", - отчитались "кварталовцы".

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным
"Кварталовцы" передали помощь украинским военным
"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

Также для поднятия духа бойцов выступили певица TAYANNA и группа KARTA SVITU.

Отметим, актеры "Квартала" регулярно ездят с выступлениями на передовую и помогают военным еще с 2014 года. С начала полномасштабной войны "кварталовцы" вместе с друзьями-артистами дали уже более 450 выступлений для военнослужащих, медиков, переселенцев. Кроме того, юмористы активно волонтерят, помогают военным и гражданским, доставляют на фронт то, что нужно нашей победе. Сейчас все концерты "Квартала" – благотворительные. Денежные средства от продажи билетов идут на актуальные потребности наших защитников и защитниц.

"Кварталовцы" передали помощь украинским военным

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