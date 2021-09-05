Евгений Кошевой признался, что подарил жене на годовщину свадьбы

Влюбленные уже 14 лет, как женаты.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который недавно показался юношей с русыми волосами, отпраздновал годовщину свадьбы со своей женой.

В программе " Світське життя " артист признался, что 14 годовщину свадьбы они практически не праздновали. Хотя Ксения, жена Евгения, получила в подарок ювелирный набор украшений.

А вот в следующем году супруги будут праздновать 15 лет, как они женаты. По этому поводу пара планирует устроить шумное празднование.

"В следующем году мы будем праздновать 15 лет, как мы поженились, и пять лет, как мы обвенчались. Так что мы уже устроим празднование", — поделился артист.

Напомним, не так давно Евгений Кошевой отпраздновал 38-летие. Праздник он встретил на работе, поскольку репетиционный процесс перед концертом в разгаре.

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