Евгений Кошевой признался, на какие деньги живет во время войны и сколько ему нужно в месяц

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой откровенно признался, за какие деньги он и его семья живут во время полномасштабной войны.

В программе "Слава+" Кошевой рассказал, что он тратит те средства, которые были заработаны до начала вторжения.

"Мы зарабатываем на том, что мы заработали за эти годы. Мы из тех запасов берем. А на чем сейчас зарабатывать? Мы продукты не продаем, мы "Байрактар" делаем за свои деньги. Ну, может, с YouTube какие-то деньги там. Единый Квартал, если есть спонсор, то зарабатываем", – прокомментировал Кошевой.

На вопрос, сколько денег актеру нужно в месяц, чтобы прожить, он ответил, что для семьи из шоу-бизнеса сумма в две тысячи долларов является стандартной:

"Месяц в месяц не приходится. 2000 долларов – это стандартная сумма для семьи в шоу-бизнесе. Думаю так. Ну 2100", – ответил артист.

Напомним, ранее актер "Квартала 95" Евгений Кошевой впервые прокомментировал скандальные видео его старшей дочери Варвары в TikTok. 15-летняя девочка снимает ролики для соцсети под российскую музыку.

Читайте также: