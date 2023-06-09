Евгений Кошевой прокомментировал видео 15-летней дочери в TikTok под музыку российских артистов

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал об отношениях со старшей дочерью Варварой.

Кошевой не стал скрывать, что когда Варя была маленькая, у нее была звездная болезнь – девочка тогда хвасталась, кто у нее отец. Впрочем, Евгений прилагал максимальные усилия и очень хотел, чтобы его дочь не выросла мажоркой. Сейчас Варе 15 лет и, по словам Кошевого, у них был довольно непростой период в отношениях последние несколько лет. Об этом актер рассказал в программе "Слава+".

"Варвара не выросла мажоркой, но у нее такие немного запросы, иногда бывает. У нее нет стопа: "Я хочу, я хочу, я хочу". Я говорю: "Остановись. Убираем "три хочу" одно оставляем". Это все. Я считаю это прогрессом в наших отношениях, что касается финансовой составляющей. Она понимает, что сейчас заработок не такой, как раньше. Были сложные отношения. И не только со мной. И с мамой тоже. Где-то в течение двух лет. Это переходной возраст", – сказал Кошевой.

Дочь Евгения Кошевого Варвара

Кроме того, художественный руководитель "Вечернего Квартала" прокомментировал хейт в сторону Варвары из-за того, что она снимала видео в TikTok под русскоязычную музыку. Евгений объяснил, как относится к этому и уточнил, что эти исполнители поддерживают Украину: "Под российских артистов, поддерживающих Украину. Мы провели с ней беседу, я не буду в это углубляться".

Дочь Евгения Кошевого Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Также отреагировал Кошевой на то, что его дочь ведет свои соцсети на российском языке:

"Об этом мы тоже очень много говорили. Влиять на то и следить за тем, как она ведет соцсети, это она должна сама понять. Она прекрасно знает украинский язык, в школе она общается на украинском. Дома общаемся так, как захотим. Общаемся на русском, общаемся на украинском", – сказал Евгений.

Рассказал звездный отец и о том, кем хочет быть его дочь: "Варвара хочет быть певицей, актрисой. У нее есть мечта собрать стадион. Но для этого нужно пахать. Она сейчас изучает польский язык. Я пока все сказал", – заинтриговал Кошевой.

Напомним, на днях 15-летняя дочь Евгения Кошевого Варвара с пирсингом в носу и в коротком топе очаровала красотой на свежих фото.

Читайте также: