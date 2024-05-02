Евгений Кошевой рассекретил, где его дочери и чем они занимаются: "Палки в колеса ставить не буду"

Юморист также рассказал, куда и на кого планирует поступать Варвара.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой, который недавно рассказал об общении с президентом Владимиром Зеленским, признался, где находятся его дочери и чем они занимаются.

В настоящее время девочки в Украине. Однако старшая Варвара планирует вскоре уехать. 16-летняя девушка после окончания школы хочет поехать в Польшу, чтобы получать там образование. Варвара выбрала творческую профессию. Дочь юмориста мечтает выступать на большой сцене и упорно занимается вокалом. Евгений Кошевой, в свою очередь, поддерживает желание дочери и не мешает ей.

Евгений Кошевой с дочерью Варварой / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Я Варю не отказываю и палки в колеса ей ставить не буду, потому что это ее выбор. Она знает, как это тяжело. Она уже два года занимается большой сценой, если можно так сказать. Поэтому, если у нее все получится – я буду только рад", — признался актер в интервью kp.ua.

Кстати, младшая дочь Кошевого тоже интересуется сценой. Правда, более актерской деятельностью. В прошлом году 9-летняя Серафима сыграла в новогоднем представлении. Юморист признался, что у девочки прекрасно получается воплощать драматические роли.

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / Фото: instagram.com/yalta_k

"Серафиме это интересно. Она играет сейчас в спектаклях. И мне нравится, когда она играет драматические роли. На Новый год они ставили постановку "Леонтович". Она посвящена "Щедрику". А дома у нас, конечно, дебош такой стоит! Варя, когда была в ее возрасте, интересовалась группой BTS, то сейчас та же "болезнь" на Серафиму перешла", — пошутил актер.

Напомним, недавно Евгений Кошевой высказался о службе своего коллеги Александра Пикалова в Нацгвардии. Также юморист признался, общается ли с Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала 95".

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