Евгений Кошевой рассекретил, где и на кого будет учиться его старшая дочь и почему он ее отговаривал

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, где и на кого планирует учиться его старшая дочь.

Сегодня 15-летняя Варвара учится в 10 классе. Однако девушка уже определилась с будущей профессией и тщательно готовится к поступлению в высшее учебное заведение.

Как в ЖВЛ рассказал Кошевой, Варвара выбрала творческую профессию. Папа-артист предостерег дочь, ведь это сложная работа. Однако девушка уже определилась. Более того, Варвара планирует учиться в Польше и уже даже изучает польский язык. Кошевой говорит, что хоть они с женой боятся отпускать дочь в другую страну, однако не будут запрещать.

Евгений Кошевой с дочерью / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Мы поговорим об этом, я думаю, уже в одиннадцатом классе, когда Варвара уже скажет, что я через год уеду, и посмотрим, как отреагирует Ксения (жена Кошевого – прим. ред.)", — прокомментировал артист.

Также юморист рассказал и о увлечении младшей дочери. Оказывается, Серафима много чем занимается. Правда, увлечения 9-летней девочки постоянно меняются.

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / Фото: instagram.com/yalta_k

"Это катастрофа. Это все, что вы знаете о женщине Флэш, вот Серафима Евгеньевна. Мы можем неделю походить на каратэ и танцы, а можем походить на ЛФК (лечебная физкультура) и вокал. Такой человек", — признался юморист.

Напомним, ранее Евгений Кошевой уже рассказывал о предстоящей учебе его старшей дочери. Юморист делился, что Варвара выбирает между тремя учебными заведениями.

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