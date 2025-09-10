Евгений Кошевой рассекретил, какую профессию получает его 17-летняя дочь

Евгений Кошевой с дочерью Варварой / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассекретил, на кого учится его 17-летняя дочь.

В этом году в семье юмориста есть выпускница. Варвара закончила школу и поступила на учебу в вуз. У девушки довольно часто менялись планы относительно образования: то она хотела стать певицей, то учиться в Польше. Наконец, Варвара осталась в Украине. Профессию девушка тоже выбрала довольно творческую - менеджмент и режиссура шоу-бизнеса. Сейчас учеба Варвары проходит в режиме онлайн.

"Она выбрала себе профессию, на которую будет учиться - менеджмент и режиссура шоу-бизнеса. Она в институте будет заниматься онлайн до своего совершеннолетия", - говорит Евгений Кошевой на проекте "Ближче до зірок".

Евгений Кошевой с дочерьми

Где именно учится Варвара - точно не известно. Однако, можно предположить, что девушка осталась в Киеве и поступила в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. Дело в том, что ранее Евгений Кошевой делился, что они с семьей рассматривают учебу Варвары в этом вузе. Кроме того, в заведении есть соответствующая специальность, которую выбрала дочь шоумена.

