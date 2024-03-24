Евгений Кошевой рассекретил, кем хочет стать его 16-летняя дочь: "Стадион, так стадион"

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой признался, с чем стремится связать свою жизнь его старшая дочь Варвара и какова ее гланая мечта.

Шоумен уверяет, что его дочь хочет быть причастна к творческой профессии. Так, еще с детства Варвара развивает свои вокальные способности. К слову, недавно 16-летняя девушка очаровала своим исполнением сложной композиции "I have nothing" всемирно известной певицы Уитни Хьюстон. Пока же дочь Кошевого занимается выбором университета за границей, чтобы еще больше усовершенствовать свои таланты.

"Она сейчас выбирает очень сложные песни и ее очень мотивирует то, что она хочет поступить в вуз, в котором будет и театральное искусство, и актерское мастерство, и эстрадный вокал. Она рассматривает Польшу", - рассказал Кошевой в программе "Ближче до зірок" .

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Более того, главной профессиональной целью Варвары остается собрать стадион со своими поклонниками. Такая масштабная мечта дочери радует отца и он поддерживает ее в этом.

"У нее есть цель – собрать стадион. Стадион, так стадион", – добавил юморист.

Напомним, в начале этого года в январе Варвара Кошевая отметила свое 16-летие. Жена шоумена Ксения показала ее редкое фото и нежно поздравила.

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