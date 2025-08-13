Евгений Кошевой рассказал, где будет учиться его 17-летняя дочь после школы: "Выбрала то, что хотела"

Евгений Кошевой с дочерьми

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, где будет учиться его старшая дочь.

В этом году 17-летняя Варвара закончила школу. Сначала девушка думала поступить на обучение в зарубежный вуз, но все же решила оставаться в Украине. Евгений Кошевой на проекте "ЖВЛ представляет" говорит, что не указывал дочери, где она должна учиться. Варвара сама выбрала специальность, которую хотела. Куда именно поступила дочь - шоумен пока не раскрывает.

"Она выбрала то, что хотела, и я надеюсь, она то потянет. Меня в детстве направляли куда-то, то есть я говорил, что хочу это, а мне говорили: "Нет, иди туда". Я тогда научился тому, что своих детей не буду заставлять делать то, что они не хотят. Направлять - окей. Заставлять - нет", - поделился шоумен.

Тем временем младшая дочь Евгения Кошевого в этом году перешла в среднюю школу. О высшем образовании Серафиме еще думать рано. Тем не менее, юморист отмечает, что его дочь очень сильно творческая. Девочка увлекается мозаикой и делает в этом стиле картины.

