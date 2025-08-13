ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
750
Время на прочтение
1 мин

Евгений Кошевой рассказал, где будет учиться его 17-летняя дочь после школы: "Выбрала то, что хотела"

Также Евгений Кошевой рассказал и о младшей дочери. Юморист рассекретил ее увлечения.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Евгений Кошевой с дочерьми

Евгений Кошевой с дочерьми

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, где будет учиться его старшая дочь.

В этом году 17-летняя Варвара закончила школу. Сначала девушка думала поступить на обучение в зарубежный вуз, но все же решила оставаться в Украине. Евгений Кошевой на проекте "ЖВЛ представляет" говорит, что не указывал дочери, где она должна учиться. Варвара сама выбрала специальность, которую хотела. Куда именно поступила дочь - шоумен пока не раскрывает.

"Она выбрала то, что хотела, и я надеюсь, она то потянет. Меня в детстве направляли куда-то, то есть я говорил, что хочу это, а мне говорили: "Нет, иди туда". Я тогда научился тому, что своих детей не буду заставлять делать то, что они не хотят. Направлять - окей. Заставлять - нет", - поделился шоумен.

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / © instagram.com/yalta_k

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / © instagram.com/yalta_k

Тем временем младшая дочь Евгения Кошевого в этом году перешла в среднюю школу. О высшем образовании Серафиме еще думать рано. Тем не менее, юморист отмечает, что его дочь очень сильно творческая. Девочка увлекается мозаикой и делает в этом стиле картины.

Напомним, недавно жена Евгения Кошевого поделилась редким фото с дочками. Ксения Кошевая показала, как они отдыхали на море.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie