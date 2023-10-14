Евгений Кошевой рассказал, где планирует учиться его старшая дочь: "Выбирает между тремя университетами"

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, где хочет учиться его старшая дочь Варвара.

Сейчас девушка учится в 10-м классе и активно ведет свои соцсети. Как рассказал актер, его дочь планирует и дальше развиваться в творческом направлении и выбирает между несколькими специальностями.

А вот учиться Варвара планирует не в Украине, а за границей, а именно в Польше. Девушка уже начала активно учить польский язык.

"Она активно учит польский язык. Хочет туда. Выбирает между тремя университетами. Хочет вокал, актерское мастерство", — рассказал Кошевой в "Сніданок. Вихідний".

Варвара Кошева / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Сейчас Варвара увлекает поклонников своими видео в соцсетях — 15-летняя девушка умеет привлечь фанатов своим контентом. Во время поездки в Болгарию дочь Евгения Кошевого ошеломила своим уже взрослым видом с пирсингом в носу и глубоким декольте.

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