Евгений Кошевой рассказал о встрече с Будановым и ошеломил, как случайно сломал ребро

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой и актриса Ирина Гатун, которая недавно перешла из "Женского Квартала" в "Вечерний Квартал", стали гостями прямого эфира в "Сніданку з 1+1".

Они посетили студию утреннего проекта перед съемками новогоднего "Вечернего Квартала", который выйдет в эфир 31 декабря в 19:00 на канале "1+1 Украина", и накануне благотворительного тура по городам Украины. Евгений и Ира рассказали, какие сюрпризы ждут зрителей в новогоднюю ночь и на благотворительных концертах, а также прокомментировали последние новости коллектива.

Конечно, не обошли вниманием переход Ирины Гатун из "Женского Квартала" в мужской коллектив "Вечернего Квартала". Особенно интересовало ведущих "Сніданку", каким был кастинг на единственную женскую роль в этом юмористическом проекте.

Евгений Кошевой и Ирина Гатун

"У нас кастинга ни одного не было! Мы Иру очень давно знаем и просто предложили, чтобы она отсоединилась от одного коллектива и присоединилась к другому. Просто позвонили и сказали об этом", — прокомментировал Евгений Кошевой.

Ира Гатун в свою очередь рассказала, что пока в полной мере не испытала отсоединение от "Женского квартала".

"Мы сейчас вместе готовим большой новогодний концерт. Встречаемся все вместе на репетициях. Единственное, что в этом концерте я уже все номера играю с ребятами", – прокомментировала Гатун.

Вечерний квартал возвращается! Евгений Кошевой и Ирина Гатун рассказали, что ждет зрителей

Также актеры пообещали, что в новогоднем "Вечернем Квартале" зрителей ждет много сюрпризов! Каких – смотрите 31 декабря в 19:00 на "1+1 Украина".

Первыми же увидеть "Вечерний Квартал" в обновленном составе смогут зрители концертов благотворительного тура по городам Украины, который начинается 18 декабря в Виннице.

"Волнуемся перед туром, потому что мы не ездили с "Вечерним Кварталом" с 2021 года и это будут первые гастрольные концерты, которые мы будем давать отдельным коллективом. До этого были только единичные благотворительные концерты "Единого Квартала". Тоже было круто. Мы собрали деньги, за которые купили много "вкусняшек" для наших военных", — рассказал Кошевой.

Участники "Вечернего Квартала" с украинскими защитниками

Эти "вкусняшки" Евгений Кошевой вместе с Александром Пикаловым недавно лично доставили защитникам, которые воюют в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Мы встречались с военными — с 5-й штурмовой бригадой, с 28-й отдельной механизированной бригадой, с другими военными, привезли ребятам разные штучки — дроны, тепловизоры, квадроциклы, на которые собирали на прошлом благотворительном концерте "Единого Квартала". Важно ездить к нашим защитникам, поднимать им настроение, лично доставлять им то, что им необходимо, чтобы чувствовать контакт, чтобы видеть, что у них там происходит", – говорит Кошевой.

Кстати, во время этой поездки Евгений Кошевой случайно сломал ребро.

Участники "Вечернего Квартала" в Донецкой области

"Это в Славянске было, не было света, когда колона техники едет очень быстро, поворотов-стопов нет, и когда резко на тормоз нажимаешь – все: раз и сломанное ребро. Причем сломал тончайшее ребро в самом тонком месте. Но это все ерунда. По сравнению с тем, что чувствуют ребята на том направлении. После этой поездки у нас были съемки "Лиги Смеха". И мой соведущий Витя Розовый, боец 3-й штурмовой бригады, начал говорить, что это он мне ребро сломал, потому что я не так с ним поздоровался", — пошутил актер.

Недавно в соцсетях опубликовали фото, на котором Евгений Кошевой и Александр Пикалов вместе с главой ГУР Кириллом Будановым, которое наделало много шума.

Кирилл Буданов, Евгений Кошевой и Александр Пикалов

"Мы недавно были в ГУР, передавали современные водные средства технической разведки и тогда сделали фото с Кириллом Алексеевичем Будановым. А когда выставили его, то кто-то написал под ним: "Зачем вы прифотошопили Буданова?". На что кто-то другой написал: "Да вы что, это нормальная фотография, Кирилл Алексеевич не позволил бы его прифотошопить"… У нас люди все мониторят", – рассказал Евгений Кошевой.

Все концерты – и "Единого Квартала", и "Вечернего Квартала" – сейчас благотворительны: часть средств с продажи билетов идут на помощь ВСУ. И актеры обязательно отчитываются, на что и каким бригадам пошли собранные средства.

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