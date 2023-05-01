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Евгений Кошевой резко высказался о раскаянии Лободы: "Светлане не верю"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1541
Время на прочтение
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Евгений Кошевой резко высказался о раскаянии Лободы: "Светлане не верю"

Евгений Кошевой, Светлана Лобода

Актер объяснил свою позицию по поводу певицы.

Художественный руководитель Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой резко высказался об исполнительнице Светлане Лободе, которая до полномасштабной войны зарабатывала в России.

По словам юмориста, он не верит в раскаяние певицы. Кошевой убежден, что Лобода быстро "переобулась", когда поняла, что в РФ ей ничего не светит.

"Светлане Лободе не верю. Я не должен верить человеку, который был в Москве. Она понял, что там ей ничего не светит, потому что она все же украинка. Она вернулся, сфотографировался в Буче. Это то, что я говорю", – сказал актер в разговоре с Алексеем Сухановым на шоу "Говорить Суханов".

Светлана Лобода в Ирпене / © instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода в Ирпене / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Кошевой также отметил, что если Светлана Лобода смогла вернуться в Украину, то предательницам Ани Лорак и Таисии Повали этого точно не удастся сделать, ведь украинцы их не примут.

"А Лорак из Повалий капусты никакой не хватит. Не представляю их возвращения сюда (в Украину – прим. ред.). Их здесь просто растерзают", — отметил юморист.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, какие изменения заметил во Владимире Зеленском во время его президентства. Когда юморист говорил на эту тему, то не сдержал эмоций и растрогался.

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Дата публикации
Просмотры
1541
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