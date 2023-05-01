Евгений Кошевой резко высказался о раскаянии Лободы: "Светлане не верю"

Художественный руководитель Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой резко высказался об исполнительнице Светлане Лободе, которая до полномасштабной войны зарабатывала в России.

По словам юмориста, он не верит в раскаяние певицы. Кошевой убежден, что Лобода быстро "переобулась", когда поняла, что в РФ ей ничего не светит.

"Светлане Лободе не верю. Я не должен верить человеку, который был в Москве. Она понял, что там ей ничего не светит, потому что она все же украинка. Она вернулся, сфотографировался в Буче. Это то, что я говорю", – сказал актер в разговоре с Алексеем Сухановым на шоу "Говорить Суханов".

Светлана Лобода в Ирпене / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Кошевой также отметил, что если Светлана Лобода смогла вернуться в Украину, то предательницам Ани Лорак и Таисии Повали этого точно не удастся сделать, ведь украинцы их не примут.

"А Лорак из Повалий капусты никакой не хватит. Не представляю их возвращения сюда (в Украину – прим. ред.). Их здесь просто растерзают", — отметил юморист.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, какие изменения заметил во Владимире Зеленском во время его президентства. Когда юморист говорил на эту тему, то не сдержал эмоций и растрогался.

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