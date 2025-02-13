Евгений Кошевой впервые за долгое время показался с женой и подросшей младшей дочерью

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой впервые за длительное время показался с женой Ксенией и младшей дочерью Серафимой.

Шоумен не из тех, кто часто делится подробностями личной жизни. Более того, он крайне редко публикует семейные фотографии. Однако 11 февраля юморист вместе с младшей дочерью Серафимой и женой Ксенией посетил закрытый концерт певца MONATIK, где он презентовал свой четвертый сольный альбом "Вічно танцююча людина".

Евгений Кошевой с женой и младшей дочерью / Фото: пресс-служба MONATIK

На мероприятии Евгений Кошевой вместе с женой и дочерью попал в объективы папарацци. Семейство выбрало на событие family look. Они все были одеты в черные наряды. Ксения сделала прическу, а вот Серафима распустила свои длинные волосы. В общем, на редких семейных кадрах можно заметить, как младшая дочь юмориста уже заметно подросла и изменилась. На снимках не хватало только 17-летней Варвары.

Жена Евгения Кошевого с их младшей дочерью / Фото: пресс-служба MONATIK

Напомним, 11 февраля MONATIK на закрытом мероприятии презентовал четвертый сольным альбом "Вічно танцююча людина". Уже 12 февраля артист представил новый трек "Так вмієш лиш ти". Также исполнитель выпустил клип, в котором устроил соблазнительные танцы с артисткой, которая сотрудничает с мировыми звездами Рианной и Cardi B.

Читайте также: