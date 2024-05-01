Евгений Кошевой высказался о службе Пикалова в Нацгвардии и общается ли с Кравец

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой высказался о службе Александра Пикалова в Нацгвардии и общается ли с актрисой Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала 95".

Александр Пикалов вступил в ряды Национальной гвардии во время полномасштабной войны. Также на службе находится и другой актер "Квартала 95" Владимир Мартынец. По словам Кошевого, они служат в соответствующих частях и выполняют разные задачи своего руководства.

В концертах "Вечернего Квартала" артисты принимают участие. Для этого нужно писать руководству официальные письма с просьбой отпустить. Актерам дают такое разрешение, потому что они выступают в поддержку ВСУ и собирают для военных средства.

Александр Пикалов и Евгений Кошевой

"Саша Пикалов и Вова Мартинец служат в своих частях и выполняют те задачи, которые ставит перед ними их руководство. Чтобы ребят в тот или иной день отпустили на концерт или на выезд с выступлениями для тех же военных, мы заранее пишем официальное письмо с датами концертов и просьбой отпустить. И такие письма мы пишем и по поводу других военнослужащих, которые участвуют в наших концертах или съемках. Бывает, что не отпускают. Но и отпускают также", – рассказал Кошевой в интервью kp.ua.

Также юморист рассказал об общении с Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала 95". Евгений Кошевой говорит, что они с пониманием отнеслись к решению актрисы и остались в отличных отношениях. Правда, сейчас Кошевой и Кравец редко общаются. Впрочем, они обязательно поздравляют друг друга с праздниками.

Елена Кравец

"У каждого своя жизнь. Мы все взрослые. И каждый принимает решение сам. Елена все сказала четко. Мы все понимаем друг друга, потому что действительно не первый год знакомы. Она приняла решение – нужно, значит, нужно. Поэтому мы с пониманием к этому отнеслись. Общаемся действительно редко. Мы всегда поздравляем друг друга с праздниками. Мы разошлись друзьями", - отметил актер.

Напомним, недавно Евгений Кошевой рассказал об общении с президентом Владимиром Зеленским во время войны. Артист признался, как часто и на какие темы они говорят.

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